Il 'Locura Tour' di Lazza fa tappa il 18 gennaio a Bologna

Arriva il 18 gennaio all'Unipol Arena di Bologna, con il tutto esaurito in prevendita, il 'Locura Tour 2025' di Lazza, la nuova avventura live dell'artista milanese prodotta da Vivo Concerti che anima per tutto il mese i principali palazzetti italiani e che da tempo ha registrato l'en plein nelle sue 11 date (dopo il capoluogo emiliano è atteso a Milano, Firenze e Roma). Lazza ha ideato uno show fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli: oltre due ore di musica e una setlist di 37 brani per una serata sulle note dell'ultimo album doppio disco di platino 'Locura' (Island Records).

Il tema centrale del nuovo album - il complesso rapporto tra l'artista, la follia e il successo - si riflette nella scenografia potente e simbolica: monoliti conficcati nel palco, lastre di cemento spaccate da cui emergono fasci di luce pulsante, metafore visive delle crisi creative che rigenerano l'arte. A dare movimento a quest'universo complesso e stratificato, l'utilizzo di soluzioni all'avanguardia come botole, lift e magic stairs.

Lazza è l'artista italiano con più certificazioni del 2024, secondo dati Fimi, e nelle ultime settimane ha conquistato il Disco di Diamante con 'Sirio', un risultato mai ottenuto da un rapper solista in Italia. 'Sirio' è un album culto del genere, per oltre due anni ai vertici delle classifiche di vendita, con il primato di permanenza al numero 1 Fimi (21 settimane) e il traguardo di un miliardo di stream su Spotify.



