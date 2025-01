Il 19 gennaio torna 'Figucon', con la figurina di Zuppi

C'è anche il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ritratto con la sua bicicletta sotto i portici di Bologna, tra i personaggi immortalati dalle figurine che si potranno trovare a 'Figucon 2025'. La grande mostra mercato dedicata ad uno degli hobby più amati dai bambini e non solo si terrà all'Estragon a Bologna il 19 gennaio. Lo scatto, realizzato da Gabriele Fiolo, fa parte delle "Figurine della memoria", raccolta solidale con al centro i portici del capoluogo emiliano.

"Quella del cardinale Zuppi potrebbe essere la 'rookie' (la prima figurina, ndr) del prossimo papa", dice sorridendo Emiliano Nanni, presidente dell'associazione Figurine Forever e organizzatore della manifestazione. "Figucon è arrivato alla tredicesima edizione - aggiunge Nanni - e continua ad avere successo. Le figurine le collezionano davvero tutti e sono un piccolo oggetto di carta che accende la nostra fantasia". I temi sono tanti, si va dallo sport, ai cartoni animati, ma ci sono anche album dedicati agli animali, ai fumetti, agli youtuber e tanti altri soggetti. Quest'anno a Figucon ci sarà uno spazio particolare legato al calcio e in particolare ai portieri, come Rino Rado, ex portiere del Bologna, campione d'Italia dell'anno 1963-64 e protagonista del cofanetto realizzato assieme al club rossoblù. O Paolo Mengoli, recordman di presenze con la nazionale cantanti, con 455 partite all'attivo. A lui è stata dedicata una speciale figurina, disponibile a Figucon. Anche quest'anno ci sarà un punto di scambio di figurine e l'area Subbuteo. Tra le iniziative speciali, un momento dedicato alla Fortitudo. "Questi eventi costituiscono il valore aggiunto di Bologna, che è una grande città ma non ha perso il suo spirito di comunità", conclude l'assessora allo Sport, Roberta Li Calzi, sottolineando come nelle figurine "compaiono le persone che sono state importanti per la nostra città e in questo modo anche i ragazzi giovani possono conoscere".



