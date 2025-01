Alice Cooper a Bologna, l'8 luglio unico concerto italiano

Con oltre sessant'anni di carriera alle spalle, il cantautore, musicista e attore statunitense Alice Cooper arriva in Italia - per un'unica data estiva del suo spettacolo - martedì 8 luglio al Sequoie Music Park di Bologna.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone e Boxerticket dalle 10 di venerdì 17 gennaio.

L'icona del rock trascorre almeno sei mesi all'anno on the road per portare a fan vecchi e nuovi il suo show iconico, uno psicodramma rock, divertendosi ad esibirsi quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuto come 'l'architetto dello shock rock', Alice Cooper, alla vigilia dei 77 anni, sia con la band che da solista continua a sorprendere i fan di ogni angolo del mondo, come un buon film horror. Nel 2023 ha pubblicato Road, scritto e registrato a quattro mani insieme ai membri di lungo corso della band che lo accompagna in tour: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel. Prodotto da Bob Ezrin e pubblicato su etichetta earMusic, l'album ha avuto recensioni entusiastiche dai principali magazine musicali internazionali. Tra le sue hit di culto, dai primi anni Settanta, School's Out, Elected e I love the dead.

Virgin Radio è radio ufficiale dell'unica data italiana di Alice Cooper.



