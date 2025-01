Al via da Stoccarda promozione turistica E-R per i tedeschi

Le novità su turismo leisure balneare (con le proposte glamping di campeggi e villaggi turistici), vacanze en plein air, sport e cicloturismo, enogastronomia, arte e cultura sono al centro dell'offerta 2025 che l'Emilia-Romagna promuoverà da sabato 18 a domenica 26 gennaio al Cmt (Caravan Motor Touristik) di Stoccarda, in Germania, la più importante rassegna turistica B2C in Europa dedicata a viaggi e tempo libero, camping, natura e sostenibilità. Saranno 13 gli operatori regionali dell'incoming - specializzati nei prodotti Balneare e Vacanza attiva en plein air, Arte e Cultura, Food e Sport - ad accogliere i visitatori e distribuire materiale informativo e promocommerciale, nello stand organizzato e coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna.

La partecipazione della Regione alla manifestazione è in linea con l'avvio, a inizio anno, della Campagna promozionale sul mercato tedesco, che nei primi 11 mesi del 2024 ha fatto registrare, lungo i 110 km tra Comacchio (Ferrara) e Cattolica (Rimini), +10,3% di presenze (2.130.751) e +9,5% di arrivi (333.574) rispetto al 2023, secondo i dati Istat. Numeri che l'Emilia-Romagna conta di incrementare ulteriormente quest'anno anche grazie ai numerosi collegamenti, aerei e ferroviari, di cui i turisti dalla Germania potranno beneficiare già dalla primavera.

"Cmt è una delle più importanti fiere d'Europa dedicate alla vacanza outdoor - commenta l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni - e il primo, fondamentale, appuntamento di settore del mercato tedesco, che ci permette di presentarci giocando d'anticipo per consolidare e rafforzare la presenza della nostra offerta turistica in Germania. Saremo anche a F.RE.E a Monaco di Baviera (19-23 febbraio) e a Itb di Berlino (4-6 marzo), mentre sulle tv nazionali tedesche raccontiamo con il nuovo spot la Dolce Vita della Riviera Romagnola".



