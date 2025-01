Tour 'Tutti per uno', Il Volo venerdì in concerto a Bologna

Il nuovo tour de Il Volo nei palazzetti italiani, 'Tutti Per Uno-Ad Astra Live Nei Palasport', tocca venerdì 17 gennaio l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble propongono uno spettacolo tutto nuovo, dalla produzione alla scaletta, creando un'armonia travolgente insieme agli oltre trenta elementi sul palco, tra orchestra e band, diretti dal maestro Edmondo Mosè Savio. A fare da sfondo, cinque grandi schermi scandiscono con immagini uno spettacolo arricchito da laser e giochi di luci di oltre due ore.

La scaletta presenta un mix perfetto tra tradizione e innovazione che valorizza le singole personalità dei tre artisti. Non mancano i brani del primo disco di inediti Ad Astra - tra cui spicca il singolo presentato a Sanremo 2024 'Capolavoro' - e l'ultimo singolo 'Tra le onde', oltre ai più grandi successi della tradizione musicale italiana. Il tour proseguirà a Torino, Roma, Eboli, Bari e Messina. Dopo l'Italia, il trio ad ottobre porterà 'Live in concert 2025' nelle principali capitali europee e con numerose date in America Latina, Stati Uniti e Canada.



