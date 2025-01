Ramy, iniziata pulizia muri Basilica San Petronio imbrattati

BOLOGNA, 15 GEN - Sono cominciati in mattinata gli interventi di pulizia dei muri laterali della basilica di San Petronio, a Bologna, imbrattati sabato sera da gruppi antagonisti durante la manifestazione per chiedere giustizia per Ramy, il 19enne morto a Milano in un incidente durante un inseguimento con i carabinieri. Sul marmo della basilica, tra l'altro recentemente restaurato, sono state tracciate con vernice frasi contro le forze di polizia (come Acab) e altre inneggianti alla 'vendetta per Ramy'. "Scritte particolarmente impattanti" aveva commentato il sindaco Matteo Lepore all'indomani del danneggiamento, annunciando che l'amministrazione si sarebbe occupata dell'intervento di pulizia, oltre all'intenzione di denunciare e chiedere i danni ai responsabili degli imbrattamenti, appena le indagini diranno chi sono. Sulle scritte è intervenuto anche monsignor Andrea Caniato, officiante nella Cattedrale di San Pietro, con un post su Facebook: "Pare che la sinagoga non sia stata danneggiata, ma è certo invece che è stata sfregiata la Basilica di San Petronio".

