Illumia con Ant per gli screening dermatologici

Illumia ha lanciato un'iniziativa di prevenzione offrendo a tutti i collaboratori la possibilità di sottoporsi gratuitamente a screening dermatologici di controllo in orario di lavoro. Partner fondamentale dell'iniziativa è la Fondazione Ant, Ente del Terzo Settore nato a Bologna nel 1978 che fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica gratuiti sul territorio.

I controlli, mirati a individuare precocemente eventuali segni di melanoma, saranno effettuati direttamente presso la sede aziendale grazie a furgoni specializzati, attrezzati con apparecchiature avanzate per l'analisi della pelle.

"La prevenzione rappresenta la prima e più importante arma per contrastare il melanoma. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri dipendenti uno strumento concreto per la loro salute, sottolineando l'importanza di controlli periodici e di una corretta informazione, grazie al fondamentale aiuto della Fondazione Ant" ha commentato Giulia Bernardi, HR Director di Illumia.

"Da ormai vent'anni abbiamo scelto di affiancare alla nostra storica attività di assistenza domiciliare ai malati di tumore anche l'attività di prevenzione oncologica, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sul tema e, in maniera sempre crescente, attraverso progetti di diagnosi precoce cuciti su misura di aziende come Illumia, con la quale peraltro condividiamo, oltre alla bolognesità, valori legati alla sostenibilità sociale e ambientale" commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA