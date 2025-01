IA tra imprese e startup nel 2025 di Wmf, il lancio al Ces

BOLOGNA, 14 GEN - "Costruiamo un ecosistema che genera opportunità per innovatori e imprese, affrontando le sfide globali". Così Cosmano Lombardo, ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore di Wmf ha lanciato dalla vetrina del Ces di Las Vegas, la maggiore fiera tech al mondo, le iniziative del gruppo per il 2025, una piattaforma globale per connettere aziende, start up e venture capital.

Tra le iniziative annunciate spazio alla Call for Exhibit dedicata ad aziende e realtà internazionali operanti nel campo dell'intelligenza artificiale, del digitale e del mondo tecnologico. Una call che offre l'opportunità alle aziende di esporre le proprie soluzioni all'interno dell'area fieristica del Wmf 2025 (4-6 giugno, BolognaFiere), che si pone come hub internazionale per l'Ai applicata ai vari settori industriali anche grazie all'Ai District. "L'area fieristica del Wmf - sottolinea Lombardo - è progettata per essere un luogo d'incontro tra innovatori, aziende e investitori, creando un ecosistema che favorisce la nascita di partnership strategiche e la crescita del settore a livello globale".

La collaborazione tra Europa e Stati Uniti sarà al centro del primo evento di Wmf a San Francisco, previsto per il 17 e 18 marzo 2025 negli spazi di Innovit e realizzato con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'evento rappresenta un'occasione per aziende e startup che vogliono accedere al mercato americano o rafforzare la propria presenza internazionale. Oltre alla call che selezionerà quattro startup AI italiane e altrettante americane, che si contenderanno premi tra cui la partecipazione al Wmf 2025 e la visibilità internazionale garantita dall'evento, le aziende interessate a entrare nel mercato americano potranno richiedere supporto personalizzato e informazioni specifiche per partecipare alla tappa di San Francisco.

Il 26 e 27 febbraio, sempre organizzato da Wmf tra le iniziative di Wmf For AI, si terrà l'AI Festival di Milano. Qui le migliori sei startup selezionate attraverso la call "AI 4 Future" presenteranno i loro progetti, mentre altre 30 verranno selezionate per approdare a giugno al Wmf 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA