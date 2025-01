Aggredisce con un pugno infermiere al Pronto Soccorso, arrestato

BOLOGNA, 14 GEN - Al Pronto Soccorso del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, ieri sera intorno alle 22, un 45enne italiano ha aggredito con un pugno un infermiere 50enne che si era avvicinato per chiedergli le generalità e registrarlo tra i presenti al triage. L'uomo, senza fissa dimora e che secondo quanto accertato dalla polizia si era addormentato nei locali del policlinico, gli ha sferrato un pugno al volto causandogli trauma e lesioni guaribili in sette giorni.

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti: il 45enne, molto agitato, ha spintonato e inveito contro i poliziotti che poi lo hanno accompagnato in Questura.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che l'uomo aveva già un precedente specifico per aggressione a personale sanitario, oltre a quelli per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la persona. Il 45enne è stato arrestato per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità. La divisione anticrimine, nei confronti dell'uomo residente fuori città, emetterà anche un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Bologna.

