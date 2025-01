Scontri a corteo per Ramy a Bologna, una trentina di identificati

BOLOGNA, 13 GEN - Sono in corso indagini, da parte della Digos, su quanto è avvenuto in centro a Bologna sabato sera: c'è già una trentina di manifestanti che sono stati identificati. La manifestazione per chiedere giustizia per Ramy, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri, si è trasformata in una protesta segnata da danneggiamenti, incendi e atti vandalici in diversi punti del centro. Scritte sono state tracciate anche vicino alla sinagoga. In base a quanto si apprende, la Digos è al lavoro per identificare tutti i manifestanti: la posizione di una trentina di giovani, già riconosciuti, è ora al vaglio degli investigatori.

