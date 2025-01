Anziana urtata da treno a passaggio a livello nel Ravennate

Un'anziana, ultraottantenne, è stata colpita da un treno attorno alle 12 cercando di attraversare il passaggio a livello di via Ravegnana a Faenza, nel Ravennate. La donna, rimasta sempre cosciente, è stata poi portata al 'Bufalini' di Cesena. Sul posto sono intervenuti sia 118 che Polfer.

La linea è stata interrotta per consentire rilievi e soccorsi. Secondo quanto finora ipotizzato, la donna avrebbe cercato di attraversare il passaggio a livello a sbarre abbassate retrocedendo una volta accortasi del treno in arrivo ma finendo con l'essere urtata - probabilmente solo di striscio - dal convoglio della linea Russi-Faenza. In attesa di esami clinici approfonditi, i traumi più gravi li ha riportati alla costole.



