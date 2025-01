Accoltellamento fuori da scuola, 16enne in carcere

BOLOGNA, 13 GEN - La polizia locale di Piacenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Bologna Chiara Alberti, per un 16enne accusato di tentato omicidio in concorso e del porto senza giustificato motivo al di fuori di fuori casa di un coltello da cucina.

I fatti risalgono al 12 dicembre, quando un 15enne venne accoltellato fuori da una scuola in città. Gli agenti, attirati da alcune grida, si avvicinarono ad un capannello di studenti, dove c'era stata una colluttazione tra due giovani: la vittima finì in ospedale ed ebbe una prognosi di 30 giorni. I poliziotti, coordinati dalla Procura minorile, hanno svolto indagini ed eseguito perquisizioni, per rintracciare l'autore dell'accoltellamento, che era fuggito.

Il giorno successivo il ragazzo si presentò spontaneamente al comando di polizia locale. Sempre il 13 dicembre gli investigatori, andando sul posto insieme ai militari del genio pontieri con metal detector, trovarono e sequestrato il coltello, a circa 30 metri dal luogo dell'aggressione.

Successivamente sono stati sentiti altri ragazzi che avevano assistito.

