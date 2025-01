Gasparri, chiederò che ddl sicurezza vada subito in Aula

"Chiederò, come Capogruppo, nelle prossime ore, di passare direttamente in Aula per la discussione del disegno di legge sulla sicurezza" per superare così "l'ostruzionismo delle opposizioni in Commissione". Lo annuncia il capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri, in un comunicato.

Gasparri prende spunto dagli episodi violenti avvenuti negli ultimi giorni in varie città. "È una situazione intollerabile - prosegue l'esponente di FI - e chi fa ostruzionismo al disegno di legge sulla sicurezza al Senato è responsabile di quanto sta avvenendo. La condotta del Pd e dei grillini è vergognosa. Si ostacola il varo di un provvedimento indispensabile, che semmai deve essere inasprito per tutelare maggiormente la legalità, l'ordine, le donne e gli uomini che ci difendono nelle strade italiane".

Secondo Gasparri "bisogna accelerare l'approvazione del disegno di legge sulla sicurezza. Superando ogni forma di ostruzionismo e mettendo all'angolo alcune argomentazioni pretestuose, che talvolta vengono attribuite a vari ambiti istituzionali. Argomenti ridicoli che non hanno alcun fondamento giuridico e che non devono ostacolare un'azione legislativa volta a tutelare non solo cittadini, ma anche e soprattutto il popolo in divisa". "È ora che ciascuno si assuma, dai massimi vertici istituzionali ai livelli più bassi, le proprie responsabilità davanti agli italiani", conclude Gasparri.





