Bologna: Italiano "dilapidati altri punti, dobbiamo crescere"

"Meritavamo la vittoria, ma non è la prima volta che ci facciamo raggiungere: su questo aspetto dobbiamo migliorare". Pareggio duro da digerire per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che incassa il 2-2 su rigore all'ultimo minuto. "Dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo crescere e imparare in certe situazioni a portare a casa il risultato in tutti i modi. Abbiamo un'età media bassa e matureremo esperienza da queste situazioni, sono sicuro".

"La reazione alla sconfitta con il Verona c'è stata e importante: abbiamo fatto una bella partita e un grande secondo tempo - ha poi sottolineato Italiano -. Dopo il loro vantaggio è come se avessimo tolto il freno a mano: ne abbiamo fatti due, siamo andati vicini più volte a chiuderla. Dispiace per i ragazzi, ma dobbiamo maturare perché quello che è accaduto oggi è già successo e dobbiamo fare in modo di non farci più recuperare.



