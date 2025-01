Rapinarono coetaneo minorenne, due in carcere e uno in comunità

La Squadra Mobile di Ferrara ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale, per tre giovani, due fratelli, uno maggiorenne e l'altro minorenne, ed un secondo minore, tutti italiani, per una rapina aggravata messa a segno nei confronti di un altro ragazzino, sempre minorenne, a novembre del 2024.

Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura ferrarese, hanno permesso di ricostruire che i tre, con minacce e intimidazioni, sarebbero riusciti a farsi consegnare dalla vittima alcuni indumenti di ingente valore che quest'ultima indossava. Gli accertamenti si sono concentrati inizialmente su diversi gruppi di ragazzi che gravitano nelle zone della città solitamente frequentate dagli adolescenti e poi l'attenzione degli investigatori si è concentrata su un particolare gruppo, fino ad individuare i i tre presunti responsabili della rapina.

Tenendo conto dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il Gip del Tribunale dei Minori di Bologna e quello del Tribunale di Ferrara hanno emesso quindi l'ordinanza cautelare nei confronti dei tre indagati: i due fratelli sono finiti così in carcere, mentre l'altro minorenne è stato accompagnato in comunità. Le indagini proseguono per verificare la presenza di altri episodi simili.



