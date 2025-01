Prorogata al 30 marzo la mostra di Salvator Dalì a Modena

È stata prorogata a domenica 30 marzo 'Nella mente del maestro', la mostra allestita nell'ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena che espone decine di opere di Salvador Dalì. La rassegna, un viaggio tra arte e psiche, inaugurata a settembre in occasione del Festivalfilosofia, ha superato i 26mila visitatori e nelle prossime settimane sarà arricchita dall'arrivo di una decina di nuove opere provenienti dalla Fondazione Dalì di Barcellona, tra le quali sei quadri, opere scultoree come "Lo schiavo di Michelin" e un arredo Daliniano originale con oggetti progettati dall'artista.

L'allestimento, curato da Beniamino Levi, presidente di Dalí Universe, con il patrocinio del Comune di Modena che ha concesso la proroga dell'apertura, propone una selezione di opere, tra sculture, litografie, acqueforti e fotografie che testimoniano lo stretto legame tra il metodo surrealista, di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti, e la rivoluzione psicanalitica.

Tra le decine opere in mostra alcuni classici dell'iconografia dell'artista, come l'orologio molle della "Danza del Tempo II" o la "La Lumaca e l'Angelo", opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito come nell'acquaforte "Psicoanalisi: Freud", di cui verrà esposto anche il master originale inciso da Dalí.



