Inaugurata la nuova Casa della comunità a Castelnovo di Sotto

È stata inaugurata a Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) la nuova casa della comunità, nuovo punto di riferimento per la sanità della zona. L'opera, costata 2,4 milioni, ospiterà medici, associazioni e servizi, sia di natura sanitaria, sia che sociale ed educativo.

Ci saranno infatti ambulatori specialistici, medici di medicina generale, pediatri, centro prelievi, servizi di riabilitazione e uno sportello sociale. Servizi che saranno fruiti anche da chi abita nei comuni limitrofi.

"La Casa della comunità - ha detto il presidente della Regione Michele de Pascale che ha partecipato all'inaugurazione - è il cuore dell'assistenza territoriale. Qui cittadine e cittadini potranno trovare le cure sanitarie di cui hanno bisogno e, quando necessario, ascolto professionale e spazi per l'assistenza socio-sanitaria. L'Emilia-Romagna è tra le prime Regioni in Italia per numero di case, 135, già attive. Una realtà che per noi significa tutela e difesa del diritto alla salute psico-fisica di tutte e tutti. Un sostegno concreto per affrontare con strumenti adeguati le esigenze che ognuno di noi deve affrontare nelle diverse fasi della vita, vicino a casa, come è giusto che sia".



