Wilma, Rucola e Gilda: i cani da pet therapy all'ospedale Rizzoli di Bologna

Un Bovaro del Bernese di nome Wilma e i suoi due "colleghi" di razza Shih Tzu, Rucola e Gilda. Entreranno anche loro, una volta alla settimana, a far parte dell'equipe dell'ospedale Rizzoli di Bologna. Per la prima volta, nelle corsie e nei reparti dell'Istituto ortopedico, arriva un progetto di pet therapy, "La compagnia di Milly: Dogtor in corsia del Rizzoli", grazie all'impegno di Agito, associazione genitori insieme tumori ossei, in collaborazione con l'associazione ChiaraMilla.



"È un progetto che sentiamo particolarmente vicino, perché molti di noi genitori con figli, che sono stati affetti da sarcoma osseo, ci siamo trovati durante il percorso della malattia di fronte alla richiesta di un animale domestico - spiega Sabrina Bergonzoni, presidente di Agito, la cui figlia Eleonora è morta a soli 13 anni nel 2018 a causa di un tumore - Quando tanti di noi hanno assecondato questo desiderio, ci siamo resi conto dei benefici che l'animale può portare: il cane crea un clima gioioso e di fiducia, è in grado di arrivare al cuore delle persone senza sovrastrutture".



Così cani preparati e guidati da una equipe di professionisti entreranno per sedute di circa due ore, il mercoledì pomeriggio, nei reparti della struttura complessa di chirurgia vertebrale, clinica ortopedica e traumatologica III a prevalente indirizzo oncologico. Si svolgeranno attività in piccoli gruppi con bambini e adulti ricoverati, tra coccole, carezze, spazzolamento, giochi, insegnamento di comandi e sono previsti anche incontri individuali nel caso di pazienti allettati.



"È un progetto importantissimo per noi - sottolinea Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli - I cani ci aiuteranno ad accompagnare le persone che affrontano cure spesso impegnative a vivere momenti di sollievo e di divertimento, ci daranno una mano a dare speranza". La pet therapy al Rizzoli è dedicata a Milly, paziente morta per un osteosarcoma, il cui Jack Russel, Pepita, è stato uno dei migliori colleghi a 4 zampe dell'associazione ChiaraMilla.



