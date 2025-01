Tutte le Sonate di Mozart al Museo della Musica di Bologna

BOLOGNA, 10 GEN - L'esecuzione integrale cronologica delle Sonate e Fantasie per fortepiano di Mozart è in programma al Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna l'11 e 12 gennaio prossimi. Un fine settimana in quattro tappe introdotte da Massimiliano Guido e Costantino Mastroprimiano, durante il quale dieci strumentisti, diversi per personalità e bagaglio di esperienze, si alterneranno per riproporre al pubblico di oggi un'esperienza d'ascolto particolare, ma da provare almeno una volta nella vita: quella della full immersion interpretativa dal vivo del corpus completo dell'intero repertorio di un singolo autore, eseguito su un fortepiano che è la copia esatta dello strumento storico di Anton Walter per il quale le Sonate furono concepite da Mozart.

Curata dall'Associazione Arsarmonica e inserita nella rassegna Wunderkammer, l'insolita maratona vedrà impegnati Matteo Bogazzi, Eleonora Carapella, Michael Cheung, Fabiana Ciampi, Costantino Mastroprimiano, Sebastiano Mesaglio, Filippo Pantieri, Lucrezia Proietti, Stefano Ruiz de Ballestreros e Jacopo Sibilia.

Il programma è diviso in quattro parti: dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 di sabato 11 e domenica 12. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.

