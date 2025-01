Revisioni col 'trucco' a Ferrara,pioggia condanne con abbreviato

Gli ingegneri della Motorizzazione civile di Ferrara, Cesare Franchi ed Edoardo Caselli, e il titolare dell'agenzia di auto-pratiche Alessandro Barca sono stati condannati con rito abbreviato dal Tribunale di Ferrara nell'ambito del processo su presunte mazzette alla Motorizzazione civile di Ferrara. Le indagini erano scattate dopo l'elargizione somme di denaro per "ammorbidire", e in qualche caso fingere di effettuare, le revisioni a mezzi pesanti.

Franchi, l'unico ad aver reso confessioni, è stato condannato a sei anni di reclusione. Il collega Caselli, che ha sempre respinto tutti gli addebiti, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione. Barca, invece, è stato condannato a quattro anni. Per quanto riguarda gli altri imputati che avevano chiesto il rito abbreviato (38), sono arrivate 17 condanne - con pene che vanno da un anno a tre anni e quattro mesi di reclusione - e 17 assoluzioni. Un imputato è deceduto nel frattempo e dunque è stata dichiarata l'estinzione del reato.

Diciassette anche i patteggiamenti, con pene comprese tra un anno e tre anni e mezzo di reclusione. Altri quindici imputati sono stati rinviati a giudizio mentre per altri sei è stato dichiarato il non luogo a procedere.



