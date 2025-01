Muore a 33 anni nel Reggiano per meningite, scatta profilassi

BOLOGNA, 10 GEN - È morto a soli 33 anni il 4 gennaio a Correggio, dopo due giorni di febbre e malore: per il giovane era stata disposta l'autopsia e oggi l'Ausl Irccs di Reggio Emilia afferma che si è trattato di un caso di meningite. Le indagini di laboratorio hanno isolato il Meningococco B. Per questo è scattato il protocollo di profilassi per familiari, amici e colleghi che hanno avuto contatti col giovane.

La trasmissione della malattia avviene con l'emissione di goccioline di saliva che si emettono parlando, starnutendo, tossendo e sono considerate a rischio di contagio le persone che hanno avuto contatto stretto (a distanza inferiore a un metro) e prolungato con il 33enne nei sette giorni precedenti la malattia. Il periodo di incubazione varia da 2 a 10 giorni, di solito 3-4 giorni.

