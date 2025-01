Maltrattamenti in asilo a Piacenza, tre educatrici condannate

Si è concluso questa mattina in Tribunale a Piacenza il processo nei confronti di quattro educatrici di un asilo nido cittadino che, nel 2017, erano finite al centro di un'indagine dei carabinieri per maltrattamenti sui bambini. Giudicate con rito abbreviato, una delle imputate è stata assolta con formula piena, mentre per le altre tre sono arrivate una condanna a un anno e otto mesi (pena sospesa) e due condanne a due anni e quattro mesi.

Le difese hanno già fatto richiesta di misure alternative al carcere. Soddisfatti i genitori dei bambini che, al termine dell'udienza, hanno commentato: "Attendevamo giustizia da 8 anni".



