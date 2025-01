Aggredirono autista di bus a Parma, due giovani denunciati

BOLOGNA, 10 GEN - Sono stati denunciati due ragazzi, di 17 e 18 anni, per l'aggressione a un autista della Tep, la società di trasporto pubblico parmigiana, avvenuta la sera del 13 novembre scorso quando già un minore, di 16 anni, era stato arrestato in flagranza di reato. All'autista, che aveva denunciato l'episodio in un video alla stampa locale, era stato sferrato un pugno in faccia e rotta una bottiglia addosso mentre era a una fermata dell'autobus a ridosso del centro di Parma. L'uomo aveva chiesto ai ragazzini di allontanarsi perché intralciavano il movimento di chi doveva prendere i mezzi.

Nei confronti del 16enne arrestato la sera dell'aggressione il gip del Tribunale per i minorenni di Bologna aveva disposto la misura cautelare della permanenza in una comunità del Parmense. Alle due denunce successive si arriva dopo le indagini dei carabinieri di Parma che hanno raccolto gravi indizi nei confronti del 17enne e del 18enne. Sono ritenuti i presunti corresponsabili dei reati di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Le loro posizioni sono al vaglio della Procura di Parma e della Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bologna.

