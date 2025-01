Violenze domestiche documentate da video figlia su App,arrestato

Grazie a una segnalazione giunta sul portale 'Youpol', ieri sera la Polizia a Lugo, nel Ravennate, ha arrestato in flagranza differita un 54enne italiano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e delle due figlie minori conviventi.

In particolare la segnalazione sul sito della Polizia era stata accompagnata da diversi video i quali documentavano episodi di violenza fisica e verbale avvenuti la sera precedente tra le mure domestiche.

Ciò ha permesso alla sala operativa della Questura di Ravenna di attivare con urgenza il personale dell'ufficio Anticrimine del Commissariato di Lugo: gli agenti hanno in breve raggiunto l'abitazione dove risiede il nucleo familiare. E, una volta sul posto, hanno accertato che il singolo episodio di aggressione ripreso con il telefonino da una delle figlie, si inseriva in un più ampio contesto di presunti maltrattamenti fisici e psichici subiti dalla donna nel corso degli anni.

Le testimonianze finora acquisite, per gli inquirenti hanno confermato la condotta del 54enne. L'uomo, rintracciato sul posto di lavoro, è stato infine portato in carcere a Ravenna a disposizione della Procura e in attesa dell'udienza di convalida. La Questura ha colto l'occasione per evidenziare l'importanza di 'Youpol', l'App realizzata dalla polizia di Stato per segnalare, anche in modo anonimo e con il supporto di audio o video, episodi di spaccio e bullismo e, a oggi, estesa pure agli episodi di violenza domestica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA