Truffa su bonus edilizi scoperta da Gdf Piacenza

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza una frode fiscale milionaria, nel settore dell'edilizia, per indebite percezioni pubbliche attraverso l'utilizzo abusivo di crediti fiscali relativi ai cosiddetti 'Bonus Facciate', 'Bonus ristrutturazione' ed 'Ecobonus'. Le Fiamme Gialle hanno individuato una società edile piacentina che, nel corso di due periodi d'imposta, ha aumentato esponenzialmente il proprio volume d'affari grazie all'effettuazione di un consistente numero di lavori ammessi alle agevolazioni fiscali dei tre bonus in questione nonostante quest'ultima fosse sostanzialmente priva di un'adeguata struttura aziendale che giustificasse la realizzazione di un tale volume degli affari.

Le indagini hanno riguardato oltre 100 cantieri sparsi in tutta la provincia, e hanno permesso di verificare l'ingente sovrafatturazione dei lavori rispetto a quanto effettivamente eseguito. Due persone sono state arrestate ed è stato effettuato il sequestro preventivo di beni per un importo pari a due milioni.



