Scontro auto-corriera, un morto e diversi feriti nel Bolognese

Un morto, due feriti di media gravità e un'altra quindicina di persone che hanno riportato lesioni lievi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla Persicetana a Tavernelle d'Emilia, frazione di Calderara di Reno nel Bolognese.

Si è trattato di uno scontro fra un'auto e una corriera, avvenuto in un tratto rettilineo. Dinamica e cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri, sul posto insieme a 118 e Vigili del fuoco. La vittima è Davide Felloni, 65enne nato a Ferrara e residente a Occhiobello, nel Rodigino. Era alla guida di una Panda che, per cause da accertare, si è scontrata con una corriera extraurbana Cosepuri, in servizio per Tper, della linea 576. Da una prima ipotesi l’uomo potrebbe avere perso il controllo dell’auto in seguito a un colpo di sonno o un malore. Testimoni avrebbero infatti riferito che la Panda ha improvvisamente invaso la corsia opposta, schiantandosi contro il bus, il cui autista non ha potuto evitare l’impatto. Il 65enne, che a quanto risulta stava tornando a casa dopo il lavoro, è deceduto sul colpo. Sulla corriera c'era una ventina di persone: sette hanno avuto bisogno di cure al pronto soccorso (sei passeggeri e il conducente), mentre tutti gli altri sono stati medicati sul posto dal 118. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri, per le verifiche di legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA