Minorenne scomparso dal Pavese, ritrovato a Reggio Emilia

È stato rintracciato ieri pomeriggio a Reggio Emilia a bordo di un treno alta velocità sulla linea Milano-Roma, il 14enne che si era allontanato dalla propria residenza nel Pavese e di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa nella mattinata stessa. Il capotreno lo ha fermato e trovato in stato confusionale, chiamando immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia che sono saliti sul convoglio alla stazione Mediopadana.

Preso in custodia, gli uomini della Polfer sono riusciti ad appurare la sua identità con pazienza, nonostante il 14enne di origine straniera non parlasse l'italiano e si trovasse spaesato e disorientato. Il ragazzino soffre di disturbi comportamentali e si era allontanato dal suo paese salendo sul treno. I familiari sono stati subito allertati e si sono messi in viaggio per Reggio Emilia dove hanno potuto riabbracciarlo e riportarlo a casa.



