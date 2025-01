Masini si commuove, 'grato per parole di Giorgia Meloni'

RIMINI, 09 GEN - "Sono molto contento e ho ascoltato con un profondo senso di gratitudine le parole della premier Meloni". Lo ha dichiarato il maresciallo dei carabinieri Luciano Masini attraverso l'avvocato difensore, Tommaso Borghesi. "Vorrei ringraziare le istituzioni per l'attenzione che mi hanno riservato", ha detto il carabiniere che questa mattina ascoltato le parole della presidente del consiglio quasi commosso.

Uomo di poche parole, fino ad oggi il luogotenente dei carabinieri Masini, comandante della caserma di Villa Verucchio, non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni né commenti su quanto accaduto la notte di Capodanno. Un riserbo dettato anche dal rispetto - come ha sottolineato il suo legale - nei confronti della magistratura e delle indagini che sono ancora in corso. Il maresciallo è infatti indagato per eccesso colposo di difesa, un'iscrizione nei registro degli indagati che la procuratrice capo di Rimini, Elisabetta Melotti, ha definito "un atto dovuto al fine di garantire al comandante l'esercizio delle propria difesa".

