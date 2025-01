Donato Renzetti inaugura stagione Teatro Comunale di Bologna

Con il concerto diretto da Donato Renzetti il 12 gennaio prossimo alle 17,30 all'Auditorium Manzoni prende il via la stagione artistica 2025 del Teatro Comunale di Bologna, composta da 8 opere in forma scenica e 2 in forma di concerto, 21 concerti sinfonici, 5 balletti e una serie di altri appuntamenti fuori abbonamento. Questo primo incontro, protagonista uno dei padri nobili della direzione d'orchestra italiana, offre una carrellata di arie tratte dalle opere di Gioachino Rossini Matilde di Shabran, Semiramide, Otello e La gazza ladra interpretate dal mezzosoprano Cecilia Molinari e dal basso-baritono Paolo Bordogna, e, nella seconda parte, la Sinfonia N. 1 in do minore di Johannes Brahms, primo tassello di un percorso che durante l'anno vedrà l'esecuzione delle maggiori partiture del compositore tedesco.

Gli stessi artisti saranno, poi, protagonisti di una tournée a Hong Kong il 28 febbraio e l'1 marzo. Una stagione, quella che sta per cominciare, per certi aspetti interlocutoria (con il cartellone lirico ancora in trasferta al Comunale Nouveau) che non ha più in Oksana Lyniv la direttrice musicale, anche se l'artista ucraina tornerà nel suo ormai ex teatro per completare il ciclo della Tetralogia wagneriana (Siegfried in giugno e Crepuscolo degli Dei in ottobre) e per altri due appuntamenti.

Il sovrintendente Fulvio Macciardi, il cui mandato è in scadenza nelle prossime settimane, ha preferito lasciare la scelta del nuovo direttore musicale al suo successore, che potrebbe essere però egli stesso, se riconfermato.

Intanto Oksana Lyniv ha riempito la sua agenda di caselle prestigiose, contesa com'è dai principali teatri internazionali: Vienna, Salisburgo, Modena, Copenaghen, Oslo, Strasburgo, Stoccarda, Montreal, Tokyo, Nagasaki, Dresda, Düsseldorf, Napoli. In attesa di novità, il Comunale ha affidato ben 2 opere (Così fan tutte di Mozart e La bohème di Puccini) e 3 concerti sinfonici al ventinovenne direttore belga Martijn Dendievel, artista presente a Bologna già da qualche anno, molto apprezzato dal pubblico e che in molti auspicano possa succedere a Lyniv.

Un altro maestro a cui la Fondazione bolognese si è affidata è Riccardo Frizza, cinquantatreenne bresciano, cui spetterà aprire il 24 gennaio il cartellone operistico con la pucciniana Fanciulla del West. Una sorta di terno al lotto però il Teatro Comunale lo ha già vinto, ed è il ritorno dopo 8 anni al prestigiosissimo Rossini Opera Festival di Pesaro, quella che dal 1987 al 2016 era stata per certi versi la sua seconda casa.

In agosto, anche se con la sola orchestra, sarà presente per 2 opere e per un concerto.



