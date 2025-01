Lotteria Italia, due biglietti da centomila euro in E-R

Dopo tre anni consecutivi in cui l'Emilia-Romagna si era piazzata nella top five della Lotteria Italia, per l'edizione 2024 - conclusa ieri sera su Rai1 con la puntata speciale di 'Affari tuoi' condotta da Stefano De Martino - la regione si deve "accontentare" di due premi di seconda categoria, da centomila euro ciascuno, vinti nel ravennate: a Cervia, con il biglietto O 115657, e a Solarolo, patria di Laura Pausini (F 174624). A darne notizia è il sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), che pubblica l'elenco di tutti i 280 tagliandi vincenti. I possessori hanno 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti e il ritiro dei premi.

L'Emilia-Romagna si può consolare anche con sette premi di terza categoria (50.000 euro) - venduti a Bologna e in provincia, per l'esattezza a Bentivoglio, Imola e Casalecchio di Reno, ma anche a Modena, Rimini e dal distributore locale di Berceto (Parma) - e con 17 premi di quarta categoria (20.000 euro), venduti a Riccione, Ferrara, Bologna (due), Rimini, Cesenatico, Cesena, Comacchio (due), Modena, Bertinoro, Bellaria Igea Marina, Bentivoglio, Castiglione dei Pepoli, Zola Predosa e dai distributori locali di Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna. In Emilia-Romagna le vendite della Lotteria Italia sono aumentate quest'anno del 30,2%: secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riportati da Agipronews, per l'edizione 2024 il totale tocca quota 802.580 biglietti, numeri che piazzano la regione al quarto posto per numero di tagliandi acquistati, preceduta solo da Lazio, Lombardia e Campania.

L'incremento maggiore rispetto al 2023 si è verificato proprio in provincia di Ravenna, la più baciata dalla fortuna: +47,2% con 46.680 biglietti venduti.

Lo scorso anno in Emilia-Romagna era stato piazzato il biglietto da un milione, quinto posto, venduto a Montescudo-Montecolombo (Rimini). Due anni fa la regione era stata ancora più fortunata, con il primo premio da 5 milioni a Bologna e il quinto (un milione) in un'area di servizio sull'A1 a Parma. Tre anni fa la fortuna aveva invece raggiunto Formigine, nel Modenese, con il secondo premio da due milioni e mezzo.



