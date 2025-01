'Guerra dell'erbazzone', produttori reggiani vincono al Tar

I produttori reggiani segnano un punto importante nella 'guerra' per l'Erbazzone, la torta salata a base di bietole al centro di una querelle per ottenere il riconoscimento del marchio Igp Emilia-Romagna. Il Tar del Lazio, spiegano i quotidiani reggiani, ha infatti respinto il ricorso dell'azienda piemontese Sfoglia Torino, proprietaria del marchio Righi che produce erbazzone e si era opposta al provvedimento del ministero: nel disciplinare viene espresso che la zona di produzione Igp si circoscriverebbe alla sola provincia di Reggio Emilia.

"La soddisfazione è enorme", dice l'avvocato Giuseppe Pagliani, legale dell'associazione produttori erbazzone reggiano che ha avanzato la richiesta di riconoscimento al ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. Ora l'ultimo passo è il via libera da Bruxelles: il dossier è al vaglio della Commissione europea.



