Da Maraini a Canfora, a gennaio 9 incontri per Le voci dei libri

Da Dacia Maraini a Luciano Canfora, passando per Francesco Piccolo e Sergio Escobar sono alcuni dei protagonisti dei nove gli appuntamenti di gennaio di Le voci dei libri, la rassegna culturale realizzata da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e con Librerie.coop. Il primo incontro, il 15 gennaio alle 18 in Salaborsa, sarà con con Maria Giuseppina Muzzarelli e il suo nuovo libro 'La señora. Vita e avventure di Gracia Nasi (Laterza). Il 17, sempre in Salaborsa alla stessa ora, Sergio Escobar, a lungo direttore del Piccolo teatro di Milano parlerà del suo 'Lo spettacolo infinito. Storie di teatro e di scenari politici' (Baldini + Castoldi) con Giorgio Forni e Carlo Fontana, storico sovrintendente della Scala ed ex presidente Agis. Sempre in Salaborsa alle 18 il 21 gennaio Michele A. Fino darà voce al suo 'Non me la bevo. Godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode' (Mondadori) e il 23 Paola Agosti, Benedetta Tobagi porterà 'Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta' (Einaudi).

Il 24 al Mast Auditorium alle 18:30 toccherà a Riccardo Falcinelli presentare il suo 'VIsus. Storie del volto dall'antichità al selfie (Einaudi) mentre il 27 in Salaborsa alle 18 lo storico e grecista Luciano Canfora racconterà 'La grande guerra del Peloponneso. 447-394 a.C.' (Laterza). Il giorno dopo al cinema Modernissimo alle 18 Dacia Maraini parlerà del suo 'Diario degli anni difficili. Con le donne ieri, oggi e domani' (Solferino) con Annamaria Tagliavini della Biblioteca delle donne.

Il 30 al Mast Auditorium alle 18:30 Francesco Piccolo presenterà il suo 'Son qui: m'ammazzi' (Einaudi) e il 31 Giuseppe Savini e Giorgio Comaschi in Salaborsa chiuderanno il mese presentando il loro 'Le foto del Babbo (edizioni Cineteca) .



