Aeroporto Bologna, 2024 da record, oltre 10 milioni passeggeri

Il 2024 va in archivio come il miglior anno della sua storia per l'Aeroporto di Bologna arrivato, per la prima volta, a superare i 10 milioni di passeggeri: nel dettaglio sono state 10.764.687 le persone transitate al 'Marconi' con una crescita dell'8,1% sul 2023.

Particolarmente brillanti i numeri registrati in estate con il milione di passeggeri mensili superato per cinque mesi di seguito: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Ad agosto, con 1.119.370 passeggeri, lo scalo emiliano ha fatto segnare il miglior dato mensile di sempre, mentre domenica 30 giugno è stata la giornata più trafficata nella storia, con 43.266 passeggeri tra arrivi e partenze. Nell'anno appena concluso i passeggeri su voli nazionali sono stati 2.657.532, in crescita del 9% su quello precedente mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 8.107.155, in aumento del 7,8% I movimenti aerei annuali sono stati 77.650, in crescita del 5,3% sul 2023, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 45.466 tonnellate in aumento del 10,4%.

Nella classifica delle destinazioni più scelte Catania, Tirana e Barcellona ai primi tre posti seguite da Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Istanbul, Londra Heathrow, Bucarest e Francoforte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA