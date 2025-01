Il Torino sbatte su Suzuki, con il Parma è 0-0

Torino e Parma si prendono un punto a testa in un match che finisce senza reti. La squadra di Vanoli resta a metà classifica, ma il margine sulla zona rossa si è ridotto, con il Lecce terzultimo che è a quattro lunghezze. I ducali invece ringraziano il portiere Suzuki, il migliore in campo, che abbassa la saracinesca in diverse occasioni (due volte ad Adams e si esalta nel finale bloccando un tiro di Linetty), e hanno qualche rimpianto per un palo colpito da Mihaila. Si gioca nel ricordo di Aldo Agroppi, storica bandiera granata, omaggiato con un video, la musica di Elvis Presley in sottofondo e due striscioni in curva Maratona, "Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata" e "Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome". Si ferma Ricci per un fastidio muscolare, a rischio per il derby.



