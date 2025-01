Auto travolge bici, 71enne muore nel Ravennate

Un ciclista 71enne è morto sul colpo in un incidente stradale attorno alle 14 sulla provinciale Naviglio a Cotignola, nel Ravennate. A travolgerlo, un 24enne al volante di una Fiat Punto poi portato in ospedale sotto choc per accertamenti.

Il 71enne, dopo essere stato sbalzato sul parabrezza, è finito sul tettuccio della vettura. Sul posto sia 118 che polizia locale e provinciale. La Naviglio è stata chiusa tra le rotonde dell'uscita dell'A14dir e della Madrara per consentire soccorsi e rilievi in sicurezza.



