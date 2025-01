Rinvenuto, intorno alle 12.30, dai Carabinieri di Parma il corpo senza vita di un cittadino marocchino 64enne morto, verosimilmente, per cause naturali. Il cadavere è stato trovato dai militari all'interno di una baracca nella vegetazione adiacente a via Martiri delle Foibe nella città emiliana. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso.



