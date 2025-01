Auto nel canale, incidente mortale nel Ferrarese

Incidente mortale ieri sera, venerdì 3 gennaio a Ferrara. Poco prima delle 23 un'auto con a bordo un uomo e una donna è finita in un canale: per il conducente (circa settant'anni) ogni tentativo di soccorso è stato vano.

La dinamica dello schianto è in corso di ricostruzione ma non si esclude che la fitta nebbia sia stata la causa principale dell'uscita di strada. La donna, seduta nel posto del passeggero, è stata estratta dall'abitacolo e portata all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e cure. Ha riportato diverse ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le operazioni di recupero del veicolo e messa in sicurezza dell'area sono durate fino a tarda notte.





