Un nuovo memoriale per il disastro ferroviario di Crevalcore

Un nuovo memoriale ricorderà le 17 vittime del disastro ferroviario di Crevalcore, del quale il 7 gennaio ricorre il ventesimo anniversario. Un nuovo monumento commemorativo sarà infatti visibile lungo la Ciclovia del sole, esattamente all'altezza del punto in cui avvenne lo scontro tra i treni.

Il 7 gennaio 2005, infatti, nei pressi della stazione di Bolognina di Crevalcore, lungo il binario unico della linea Bologna-Verona, si schiantarono frontalmente il treno interregionale IR 2255 proveniente da Verona e il treno merci 59308 che viaggiava da Roma. L'incidente causò la morte di 17 persone, tra cui i due macchinisti, e il ferimento di altre 80.

Il nuovo Memoriale è stato concepito come un minuscolo ed essenziale "luogo di memoria" in quanto gli elementi di cui si compone delimitano uno spazio preciso lungo la Ciclovia del Sole, quasi a suggerire l'idea di un santuario commemorativo in aperta campagna. All'interno della struttura, protagonista indiscusso è un pezzo originale di quel treno, ovvero un respingente, oggi fulcro del memoriale, riemerso dal terreno più di un decennio dopo il disastro, proprio durante i lavori di realizzazione della Ciclovia del Sole.

Il nuovo memoriale sarà inaugurato martedì 7 gennaio dal sindaco di Crevalcore Marco Martelli e dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi.



