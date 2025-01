Si chiude a Nanchino tour cinese Piccolo Coro dell'Antoniano

Si conclude domani, sabato, a Nanchino la settima tournée sold out in Cina del Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Questo viaggio, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, rappresenta il gran finale di un 2024 in cui l'Antoniano ha celebrato i 70 anni dalla fondazione. I due ultimi concerti si svolgeranno al Jiangsu Center for the Performing Arts, mentre i primi cinque spettacoli si sono tenuti il 30 e 31 dicembre e l'1 gennaio allo Shanghai Culture Square. Nel repertorio del tour, protagoniste indiscusse le canzoni delle ultime edizioni dello Zecchino d'Oro, alternando a contenuti divertenti altri più riflessivi. Dai pezzi intramontabili come "Il valzer del moscerino" ai successi più recenti come "Il panda con le ali" e "Il magico viaggio di Marco Polo", brano dell'ultima edizione dello Zecchino d'Oro che ha celebrato, nell'anno della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, la figura del primo viaggiatore a raccontare le meraviglie dell'Oriente. Dal 2015 il Piccolo Coro ha tenuto in totale 46 concerti per i numerosi fan cinesi: i bimbi - che sono anche quest'anno insieme alle loro famiglie e allo staff dell'Antoniano in una formazione composta da 42 elementi - propongono anche, come omaggio, un nuovo brano in lingua cinese.





