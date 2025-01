Il 6 gennaio la Befana solidale al Teatro Duse di Bologna

Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la Befana solidale al Teatro Duse di Bologna: il 6 gennaio alle 18, infatti, va in scena il musical 'Il Mago di Oz', tratto dalla fiaba di L. Frank Baum e presentato da Fantateatro per tutta la famiglia (consigliato dai 4 anni in su). Il ricavato sarà devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Al termine della rappresentazione la Befana incontrerà i bambini per regalare loro le calze offerte da Conad. Sul palco la storia di Dorothy, bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Un giorno, un violentissimo tornado solleva la casa da terra e la spinge in aria. Dorothy e Toto vengono così trasportati in volo fino al fantastico regno di Oz. Decisa a tornare a casa, Dorothy scopre che la soluzione è raggiungere la Città di Smeraldo dove potrà chiedere consiglio al grande e potente Mago di Oz. Lungo il cammino di mattoncini rossi, Dorothy incontra tre simpatici compagni di viaggio: uno Spaventapasseri senza cervello, un Boscaiolo di latta senza cuore e un Leone senza coraggio. La strana compagnia ostacolata dalla perfida Strega dell'Ovest dovrà superare innumerevoli avventure prima di arrivare a destinazione e realizzare i propri sogni.

Lo spettacolo affronta con delicatezza il tema dell'amicizia.

Attraverso l'aiuto reciproco, infatti, i quattro protagonisti arriveranno ad avere una maggiore consapevolezza delle loro potenzialità e a sviluppare la fiducia in sé stessi.

L'allestimento è arricchito da cartoni animati proiettati su maxischermo e offre un'elevata interattività tra i personaggi in scena e il pubblico che sarà coinvolto in prima persona nelle vicende di Dorothy e dei suoi amici.



