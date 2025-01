Emma Nolde, Paolo Benvegnù e Cccp in testa a classifiche Mei

Emma Nolde, Paolo Benvegnù (scomparso improvvisamente il 31 dicembre), Cccp-Fedeli alla Linea, Giulia Mei, Anna Castiglia e Laila Al Habash sono i vincitori delle classifiche Indipendenti ed Emergenti 2024 stilate dal Mei, il Meeting delle etichette indipendenti che dal 3 al 5 ottobre celebrerà l'edizione del trentennale a Faenza (Ravenna). Il circuito Mei ha raccolto le preferenze di giornalisti e operatori tv, radio, new media e giornalisti musicali, stilando una classifica che celebra il meglio della musica indipendente italiana insieme al meglio della musica emergente del paese.

Emma Nolde guida la classifica per il Miglior disco 'Nuovospaziotempo' (Carosello), Paolo Benvegnù con Brunori Sas per la Miglior canzone 'L'Oceano' (Woodworm), Cccp-Fedeli alla linea per il Miglior Tour. Sul podio anche Coca Puma e Beatrice Antolini (miglior disco); Morgan e Panella, Ghali (miglior canzone); Salmo e Noyz Narcos, Vinicio Capossela (miglior tour).

Sono tutti al femminile i podi delle classifiche degli Emergenti: miglior singolo per Giulia Mei con 'Bandiera' (Sound to Be), Anna Castiglia per il miglior disco 'Mi Piace' (Otr/Ada), miglior tour Laila Al Habash.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA