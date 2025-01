Raid vandalico e scritte omofobe al Cassero a Bologna

Cartelloni e insegne strappate, e una scritta omofoba sulla porta. A denunciare il raid vandalico è il Cassero Lgbtqia+ Center di Bologna, sede del comitato provinciale Arcigay e circolo politico e culturale. "L'anno 2025 comincia con minacce alla comunità Lgbtqia+ di Bologna e con un'intimidazione diretta alla Salara di Via don Minzoni 18, sede del Cassero da 22 anni a questa parte. Nella giornata di ieri ci siamo recate in sede al Cassero per trovare questo messaggio sulla porta" spiega una nota, aggiungendo che i volantini del centro antidiscriminazione sono stati lanciati giù dal ponticello, i cartelloni e le insegne strappate e gettate a terra.

Si tratta del terzo episodio nel giro di un paio di mesi.

"Questo attacco segue i due episodi di danneggiamento dello striscione 'Frocie sempre, fasciste mai', avvenuti nel mese di novembre."



