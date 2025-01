Party abusivo di Capodanno a Bologna,200 identificati da Polizia

Si è concluso ieri pomeriggio, dopo circa 48 ore e con oltre 200 persone identificate dalla Polizia, il party abusivo di Capodanno organizzato in un capannone dismesso fra via Calzoni e via Stalingrado, alla periferia Nord di Bologna. Lo fa sapere la Questura, spiegando che la posizione dei partecipanti già individuati, in gran parte provenienti da province dell'Emilia-Romagna oltre che da altre zone del Centro e del Nord Italia, è attualmente al vaglio della Digos, che provvederà ad inoltrare informativa di reato alla Procura, e della Divisione Anticrimine, che avvierà l'istruttoria per l'emanazione di misure di prevenzione da parte del Questore.

E' dunque probabile che a breve scattino denunce e fogli di via. L'evento, chiamato 'Sound of freedom', era iniziato il 30 dicembre con l'occupazione dello stabile (la ex Samp Utensili) dopo avere forzato i cancelli d'ingresso, ed è terminato nel tardo pomeriggio dell'1 gennaio, a partire dalle 18, quando i circa 750 partecipanti hanno abbandonato l'area, dando vita ad un corteo di veicoli e pedoni lungo via Stalingrado e occupando anche in alcuni tratti la carreggiata.

Oltre a identificare più di 200 partecipanti, la Polizia ha sequestrato, ai fini della confisca, parte della strumentazione utilizzata per la diffusione della musica. La Polstrada ha inoltre elevato sei sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Nel sopralluogo effettuato nello stabile al termine dell'evento è stato verificato il danneggiamento degli infissi e l'imbrattamento delle pareti interne ed esterne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA