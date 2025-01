Minore lievemente ferito da scoppio petardo a Reggio Emilia

Un minore è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di un petardo a seguito dei festeggiamenti per il Capodanno a Reggio Emilia. Il giovane, come riportano i Carabinieri, si è recato autonomamente in Ospedale dove è stato medicato con alcuni punti di sutura ed è stato dimesso. Sempre in Ospedale a Reggio Emilia i militari sono dovuti intervenire per la presenza di una persona molesta all'interno del Pronto Soccorso che si è però allontanata prima del loro arrivo.

Poco dopo la mezzanotte, ancora a causa dei 'botti' di Capodanno i Carabinieri di Reggiolo e Brescello, nel Reggiano, sono dovuti intervenire nella centralissima Piazza IV Novembre di Castelnovo Sotto per una lite tra ragazzi scaturita per l'accensione di un batteria di fuochi d'artificio a seguito della quale un 20enne è stato condotto in Ospedale essendo stato colpito con una bottigliata alla testa - le sue condizioni non sono gravi - mentre un altro giovane è stato medicato sul posto per dei graffi al volto. La posizione dei coinvolti è al vaglio degli uomini dell'Arma.



