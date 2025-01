Cade su petardo, 12enne operato a un occhio a Bologna

In una fine d'anno in cui in piazza a Bologna non si sono registrate particolari criticità e si è avuto un afflusso regolare si segnala, nella giornata di ieri, un ferito, un bambino di 12 anni kosovaro in strada al Pilastro, alla periferia della città. A quanto appreso il ragazzino, intorno alle 18, sarebbe stato spinto da un coetaneo su un petardo gettato a terra poco prima. Il 12enne stato operato ad un occhio e, sempre a quanto appreso, si trova ancora in ospedale. In corso accertamenti da parte della Polizia di Stato del capoluogo emiliano.



