Allerta arancione per vento forte sulle montagne dell'E-R

Allerta arancione per vento forte sulle aree montagnose dell'Emilia-Romagna. Il provvedimento - in corso dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - riguarda i crinali dal Piacentino sino al Riminese. Allerta gialla, invece, per quanto riguarda la fascia collinare sempre dal Piacentino al Riminese.

Nel dettaglio per la giornata di domani sono attesi venti meridionali, di burrasca forte con raffiche tra i 75 e gli 88 chilometri all'ora sul crinale appenninico e di burrasca moderata con raffiche tra i 62 e i 74 chilometri all'ora sulle aree limitrofe; localmente potranno essere anche associati a impulsi di raffiche di intensità superiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA