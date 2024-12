Party abusivo di Capodanno, occupato capannone a Bologna

Una festa di Capodanno non autorizzata all'interno di un capannone dismesso fra via Calzoni e via Stalingrado, in periferia a Bologna. Nella notte un centinaio di giovani ha raggiunto l'edificio al cui esterno sono stati esposti anche alcuni striscioni: i partecipanti al rave sono entrati dopo avere forzato cancelli e accessi. Immediato l'intervento della Polizia che è stata allertata anche da residenti e passanti che hanno visto gruppi di giovani e l'arrivo di camper che sono poi stati parcheggiati in zona. Gli agenti hanno raggiunto l'edificio e hanno cercato di limitare un ulteriore afflusso di partecipanti.

La Digos ha avviato accertamenti già dopo avere visto l'annuncio dell'iniziativa abusiva dal titolo "Sound of Freedom" che, nelle intenzioni degli organizzatori, era stata ideata come reazione al decreto anti rave party. I controlli della Polizia proseguiranno anche in giornata.



