Colpito dal suo toro nella stalla, morto allevatore 61enne

E' sceso nella stalla sotto casa, a Comune Soprano, frazione di Bardi, nel Parmense, dopo avere sentito dei rumori provenire dalla struttura in cui si trovava un toro del suo allevamento. Il controllo nella stalla - così riporta la Gazzetta di Parma - è costato la vita a un agricoltore 61enne, colpito dall'animale che, probabilmente, si era slegato. Preoccupata dal non vedere tornare il figlio nell'abitazione, la madre 90enne ha chiesto aiuto ai vicini che, una volta riusciti a entrare nella stalla, hanno trovato l'uomo ferito dall'animale e deceduto poco dopo.

Sul posto - i fatti risalgono alla tarda serata di domenica - sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bardi. Nella notte - riporta ancora il quotidiano emiliano - la salma è stata trasportata all'Ospedale di Parma per l'autopsia e, ieri, la notizia si è sparsa sul territorio della Val Noveglia dove il 61enne - che aveva proseguito l'attività paterna di agricoltore e allevatore - era molto conosciuto e molto apprezzato.

Intenditore di bestiame e grande appassionato di cavalli si occupava, insieme alla madre, anche della chiesa della zona.





