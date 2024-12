Una pubblicazione per conoscere il cantante Carlo Zucchelli

Un progetto che valorizza la figura di Carlo Zucchelli (1796- 1879), capostipite di una famiglia di artisti e musicisti, grande interprete dell'opera lirica italiana nella prima metà dell'Ottocento, verrà proposto dalla Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

"Carlo Zucchelli in chiave di basso di rossiniana memoria, i colleghi del tempo e i giovani talenti", questo il titolo del progetto, intende intrecciare il filone musicale e quello storiografico in una visione di restituzione moderna dei meriti di un protagonista del bel canto italiano attivo anche nelle arti figurative.

Proprio alla sua figura si ispira la Fondazione Zucchelli, nata nel 1959 come Ente Morale, a seguito del lascito testamentario dell'ultima erede Santina, e creata per sostenere giovani talenti dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica di Bologna nella loro avventura artistica. Il progetto comprende una pubblicazione multimediale "Così cantavano Rossini.

Carlo Zucchelli e gli amici nella Bologna del primo Ottocento" (Pendragon, 2024), a cura di Jadranka Bentini. Il volume cartaceo sarà accompagnato da un CD e un dispositivo Usb, in cui una selezione di giovani cantanti e strumentisti del Conservatorio di Bologna, vincitori delle ultime edizioni del Concorso Zucchelli, si esibiscono in un repertorio musicale e canoro rossiniano, e dintorni, videoregistrato per l'occasione anche in costume d'epoca al teatro settecentesco di Villa Mazzacorati. L'intero progetto è stato coordinato da Jadranka Bentini, Presidente della Fondazione Zucchelli, mentre la parte musicale è stata coordinata da Silvia Carrozzino, docente del Conservatorio bolognese.



