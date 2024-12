Incidente in moto in Thailandia, muore turista reggiano

Un uomo di 76 anni, Umberto Monney, reggiano, è morto in Thailandia in seguito a un incidente stradale, mentre stava guidando una moto. Lo scontro, come riporta la stampa reggiana, è avvenuto il giorno della vigilia di Natale a Pattaya, nota località turistica sul mare, non molto lontana dalla capitale Bangkok.

Umberto Monney da anni andava regolarmente in Thailandia: da quando era andato in pensione, infatti, trascorreva l'estate a Reggio Emilia e l'inverno in Thailandia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA